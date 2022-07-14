شاكيرا تقدم عرضا "سخيا" لبيكيه لتسوية شروط انفصالهما

ذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن المطربة الكولومبية الشهيرة شاكيرا، قدمت عرضا سخيا لصديقها السابق مدافع نادي برشلونة، الإسباني جيرارد بيكيه، من أجل تسوية شروط انفصالهما.

وأعلن بيكيه وشاكيرا قبل أسابيع انفصالهما بعد 12 عاما من الارتباط أسفرت عن طفلين.

ونقلت صحيفة "ماركا"، أن شاكيرا قدمت عرضا سخيا لبيكيه لتسوية شروط انفصالهما، لكن اللاعب الإسباني رفض العرض لأن فريقه القانوني يعمل على اقتراح مضاد.

وبحسب الصحيفة، فإن شاكيرا عرضت تحمل المسؤولية الكاملة عن طفليهما، ساشا وميلانو ، اللذين وفقا لخطتها، سينتقلان للعيش معها في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية بدلا من برشلونة.

ووفقا للعرض، لن يتحمل بيكيه أي مسؤولية مالية عن الطفلين، والأكثر من ذلك، أن شاكيرا ستدفع له حتى تكاليف السفر بالدرجة الأولى إلى ميامي خمس مرات في السنة لزيارة طفليه.

وعلاوة على تلك الزيارات الخمس، اقترحت المغنية الكولومبية أن يقضي الطفلان الصيف مع والدهما.

والجزء الأكثر إثارة في عرض شاكيرا، هو مقترحها تغطية 20 بالمئة من ديون بيكيه (2.5 مليون دولار) التي تكبدها بسبب مشاكل قانونية في إسبانيا.

وحتى الآن بيكيه يرفض هذا المقترح حيث يعمل قانونيا على اكتساب حضانة الطفلين هو الآخر.

وانفصلت شاكيرا عن بيكيه بعد اكتشاف المطربة الكولومبية خيانة بيكيه لها مع فتاة عشرينية تردد أنها تعمل مضيفة طيران حيث لم يتم الكشف عن هويتها.

المصدر: وكالات