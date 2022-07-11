رسميا.. إعلان القوائم النهائية لجوائز الأفضل في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميا، عن أسماء المنتخبات والأندية إلى جانب المدربين واللاعبين المرشحين لحصد جوائز الأفضل عن الموسم الفائت.

ويقيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حفله السنوي للإعلان عن جوائز الأفضل خلال الموسم المنصرم في العاصمة المغربية الرباط، في 21 من يوليو الجاري.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا:

وشملت قائمة أفضل لاعب فى أفريقيا كلا من المصري محمد صلاح (ليفربول)، والجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي)، والسنغالي ساديو ماني (بايرن ميونخ)، والكاميروني كارل توكو إكامبي (أولمبيك ليون)، والكاميروني فنسنت أبو بكر (النصر)، ومن ساحل العاج سيباستيان هالر (أياكس)، والغيني نابي كيتا (ليفربول)، و المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، والسنغاليان إدوارد ميندي (تشيلسي)، كاليدو كوليبالي (نابولي).

🇩🇿✖️1

🇨🇲✖️2

🇨🇮✖️1

🇪🇬✖️1

🇬🇳✖️1

🇲🇦✖️1

🇸🇳✖️3



10 لاعبين يتنافسون من أجل الفوز بالذهب 🌟



🗒️ إليكم القائمة الثانية من المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا #CAFAwards2022pic.twitter.com/dCCY3jQonK — CAF - عربي (@caf_online_AR) July 11, 2022

وأعلن كاف عن القائمة النهائية لحصد جائزة أفضل مدرب في إفريقيا والتي شهدت تواجد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدرب السابق لفريق الأهلي والبرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا:

وضمت القائمة التي تم تقليصها إلى 5 مدربين، كلا من: كارلوس كيروش، وبيتسو موسيماني، وتوم سينتيفيت مدرب جامبيا، ووليد الركراكي مدرب الوداد، وأليو سيسيه مدرب السنغال.

العقول المدبرة! 🧠



قائمة المرشحين الثانية لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا هذا الموسم 📄



من هو الأفضل؟ 👀#CAFAwards2022pic.twitter.com/6P7ae9zoM9 — CAF - عربي (@caf_online_AR) July 11, 2022

قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادي في إفريقيا:

وشهدت القائمة التي تم تقليصها إلى 5 أندية، وهم الرجاء المغربي، وأهلي طرابلس الليبي، ووفاق سطيف الجزائري، ومازيمبي الكونغولي، والاتحاد الليبي

بينما ضمت القائمة كلا من الأهلي المصري، إلى جانب الوداد المغربي، ونهضة بركان المغربي، وبترو أتليتكو الأنغولي، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

نقترب أكثر من أي وقتًا مضى ⏳



من يتوج بلقب النادي الأفضل في القارة؟ 🧐#CAFAwards2022pic.twitter.com/hM3EtjgNwY — CAF - عربي (@caf_online_AR) July 11, 2022

قائمة المرشحين لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا:

وشهدت القائمة تواجد منتخب مصر إلى جانب كلا من السنغال، الكاميرون، المغرب، بوركينا فاسو.

المصدر: twitter/caf_online_AR