زينيت يرفع كأس السوبر الروسي للمرة الثالثة على التوالي (فيديو)

احتفظ فريق زينيت بطرسبورغ بلقب بطل كأس السوبر الروسي لكرة القدم، للمرة الثالثة على التوالي، إثر فوزه الساحق على سبارتاك موسكو (4-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت.

ووقع على رباعية فريق العاصمة الشمالية لروسيا كل من اللاعبين، إيفان سيرغيف، البرزيلي مالكوم، البرازيلي وينديل، والكولومبي ماتيو كاسييرا في الدقائق (29، 34، 46، 90) على الترتيب.

Суперудар Ивана Сергеева и первый гол в матче #ЗенитСпартакpic.twitter.com/AANKvYIUsX — ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 9, 2022

وتوج فريق زينيت بلقب بطل المسابقة للمرة الثالثة على التوالي، والسابعة في تاريخه أعوام (2008، 2011، 2015، 2016، 2020، 2021، و2022)، وعادل بذلك الرقم القياسي الذي كان يحمله تسيسكا موسكو بمفرده، ويليهما في المرتبة الثالثة لوكوموتيف موسكو برصيد ثلاثة ألقاب، وروبين قازان في المركز الرابع برصيد لقبين.

بينما رفع سبارتاك موسكو كأس السوبر الروسي مرة واحدة فقط، وكان ذلك في عام 2017.

المصدر: RT