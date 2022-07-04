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مبادرة مغربية وتحية جزائرية توحد البلدين في ألعاب المتوسط (فيديو)

الرياضة

مبادرة مغربية وتحية جزائرية توحد البلدين في ألعاب المتوسط (فيديو)
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شهد اليوم الأخير من سباقات ألعاب القوى ضمن فعاليات دورة الألعاب المتوسطية، الأحد، لحظات وثقت التضامن الكبير بين الشعبين الجزائري والمغربي.

وعلى الملعب الأولمبي "ميلود هدفي" بمدينة وهران الجزائرية، حمل المغربيان سفيان بوقنطار ومحمد فارس علم بلدهما، بعد حلولهما في المركزين الأول والثاني لنهائي سباق 5 آلاف متر، قبل أن يرفعا العلم الجزائري.

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وهو الموقف الذي اهتزت له آلاف الجماهير الجزائرية الحاضرة، التي نهضت من مكانها وراحت تصفق للثنائي المغربي، خلال طوافهما في أرجاء الملعب.

وتستضيف مدينة وهران الجزائرية حاليا منافسات النسخة (19) من دورة ألعاب البحر المتوسط.

وشاركت 26 دولة من أوروبا وإفريقيا وآسيا، وهي الدول المطلة على البحر المتوسط في النسخة ال 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط، ، تنافسوا في 19 رياضة وهي: ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

المصدر: "وكالات"

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