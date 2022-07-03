 
مباشر

ألعاب البحر المتوسط.. المصرية بسنت حميدة تواصل كتابة التاريخ (فيديو)

الرياضة

ألعاب البحر المتوسط.. المصرية بسنت حميدة تواصل كتابة التاريخ (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tcp4

واصلت العداءة المصرية بسنت حميدة كتابة التاريخ في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة في مدينة وهران الجزائرية.

ونجحت بسنت حميدة، مساء الأحد، في حصد الميدالية الذهبية ضمن منافسات سباق 200 متر.

وحطمت بسنت حميدة الرقم القياسي في سباق 200 متر في ألعاب البحر المتوسط، حيث حصلت على الميدالية الذهبية بزمن بلغ 22.49 ثانية.

وتعد هذه ثاني ميدالية ذهبية مصرية على الإطلاق في منافسات العدو بمختلف البطولات، بعدما كانت بسنت حميدة حققت أيضا الذهبية الأولى في ألعاب البحر المتوسط الحالية بحصدها ذهبية سباق 100 متر.

وتعد بسنت هي المفاجأة حتى الآن في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في الجزائر والتي تستمر منافساتها حتى الخامس من الشهر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن بسنت كانت قد ابتعدت في الفترة الماضية عن المضمار بسبب الإصابة التي تعرضت لها قبل انطلاق فعاليات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف الماضي، ولكنها استعدت لألعاب البحر المتوسط من خلال المشاركة في عدة بطولات، منها بطولة التشيك الدولية و بطولة العالم.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا