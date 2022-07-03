ألعاب البحر المتوسط.. المصرية بسنت حميدة تواصل كتابة التاريخ (فيديو)

واصلت العداءة المصرية بسنت حميدة كتابة التاريخ في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة في مدينة وهران الجزائرية.

ونجحت بسنت حميدة، مساء الأحد، في حصد الميدالية الذهبية ضمن منافسات سباق 200 متر.

بعد ذهبية ال100 متر بطلتنا بسنت حميدة تحقق ذهبية ال200 متر عدو🇪🇬🥇pic.twitter.com/jaSmdD5WgG — Yallakora (@Yallakoranow) July 3, 2022

وحطمت بسنت حميدة الرقم القياسي في سباق 200 متر في ألعاب البحر المتوسط، حيث حصلت على الميدالية الذهبية بزمن بلغ 22.49 ثانية.

The Egyptian champion Basant Hemida wins the gold medal in the Women’s 200 meter sprint race at the Mediterranean Games 🥇🇪🇬✌️🏃‍♀️#Egypt#JMOran2022| #مصر#بسنت_حميدةpic.twitter.com/p3u5fsJpMh — Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) July 3, 2022

وتعد هذه ثاني ميدالية ذهبية مصرية على الإطلاق في منافسات العدو بمختلف البطولات، بعدما كانت بسنت حميدة حققت أيضا الذهبية الأولى في ألعاب البحر المتوسط الحالية بحصدها ذهبية سباق 100 متر.

وتعد بسنت هي المفاجأة حتى الآن في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في الجزائر والتي تستمر منافساتها حتى الخامس من الشهر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن بسنت كانت قد ابتعدت في الفترة الماضية عن المضمار بسبب الإصابة التي تعرضت لها قبل انطلاق فعاليات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف الماضي، ولكنها استعدت لألعاب البحر المتوسط من خلال المشاركة في عدة بطولات، منها بطولة التشيك الدولية و بطولة العالم.

المصدر: وكالات