وزير الاتصال الجزائري يقيل مدير صحيفة حكومية بسبب صورة لمنتخب المغرب (صورة)

أقال وزير الاتصال بالجزائر مدير صحيفة الشعب الحكومية "لارتكابه خطأ فادحا" تمثل في وضع صورة منتخب المغرب بدل صورة منتخب الجزائر، بمناسبة مباراة الأخير مع فرنسا في ألعاب المتوسط.

وذكر بيان لوزارة الاتصال نشر ليل الخميس الجمعة "تم اليوم الخميس إنهاء مهام السيد مصطفى هميسي على رأس الجريدة العمومية (الشعب) لارتكابه خطأ فادحا" بدون توضيح.

وحل محله مدير صحيفة المساء الحكومية أيضا، بحسب البيان.

ونشر مدونون ووسائل إعلام عبر الإنترنت، صورة للصفحة الأولى لصحيفة الشعب ليوم الخميس عليها صورة منتخب المغرب لأقل من 18 سنة بدل منتخب الجزائر، علما بأن الوضع بين البلدين في أسوأ مراحله بسبب قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية منذ نحو سنة.

⛔️ صحيفة " الشعب "الحكومية الجزائرية نشرت على صدر صفحتها الأولى عنوانًا رئيسيا حول مباراة الجزائر ضد فرنسا،و بدل أن تضع صورة للمنتخب الجزائري وضعت صورة كبيرة لمنتخب المغرب



و لم ينتبه لا المدير و لا رئيس التحرير و لا الصحافيين و لا المحررين و لا المصححين و لا العاملين في المطبعة pic.twitter.com/DbuP6IGToi — Mohamed Ouamoussi محمد واموسي (@ouamoussi) July 1, 2022

#المنتخب_المغربي يتسبب في إقالة مدير صحيفة "الشعب" الجزائرية مصطفى هميسي بعد نشر الجريدة صورا للاعبي المنتخب المغربي المشارك في #ألعاب_البحر_الأبيض_المتوسط بدلا من صور المنتخب الجزائري.#الجزائر_اضحوكة_العالمpic.twitter.com/91GiLurorF — باناتشي (@pannatchii) July 1, 2022

وتواجدت منتخبات المغرب، والجزائر، وفرنسا، وإسبانيا في نفس المجموعة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة حاليا في الجزائر، وتأهل المغرب برفقة فرنسا إلى الدور نصف النهائي بعد تعادل الأول مع إسبانيا في الجولة الأخيرة 1-1 وفوز الثاني على الجزائر بنتيجة 3-2.

ولم يتأهل منتخب الجزائر بعد تسجيله هزيمة سابقة أمام المغرب مع فوز واحد ضد إسبانيا.

وتستضيف مدينة وهران الجزائرية الدورة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، بمشاركة نحو 3400 رياضي من 26 دولة، منها 18 دولة أوروبية و5 إفريقية و3 آسيوية.

المصدر: وكالات