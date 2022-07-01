بعد صراع الأهلي والزمالك على ضمه.. النجم السوري السومة يحدد وجهته المقبلة

أفادت تقارير صحفية بأن اللاعب السوري عمر السومة مهاجم فريق أهلي جدة حدد وجهته المقبلة بعد هبوط فريقه من الدوري السعودي للمحترفين بكرة القدم.

ويعتزم أهلي جدة التخلص من نجم فريقه بسب راتبه المرتفع، في ظل الأزمة المالية التى يمر بها النادي إذ سيخسر الأهلي 78 مليون ريال سعودي من الدعم بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.

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مما فتح الباب أمام قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى القادسية الكويتي والريان القطري للتفاوض مع اللاعب.

وذكرت صحيفة المواطن السعودية، نقلا عن برنامج الديربي السعودي، أن عمر السومة حسم وجهته المقبلة بالانضمام إلى القادسية الكويتي.

وكان أهلي جدة هبط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي للمرة الأولى في تاريخه، بعد احتلاله المركز الخامس عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري المحترفين.

المصدر: "وسائل إعلام سعودية"