الأهلي يهبط لدوري الدرجة الأولى السعودي للمرة الأولى في تاريخه

عاش الأهلي ليلة صعبة وعصيبة، بإعلان هبوطه رسميا من دوري الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء هبوط الأهلي بعد تعادله مع الشباب بدون أهداف، اليوم الاثنين، في ختام مباريات الأسبوع الـ30 الأخير من الدوري السعودي.

ورغم أن الأهلي رفع رصيده إلى 32 نقطة، لم تكن تلك النقاط كافية، ليرافق كل من الفيصلي والحزم إلى الدرجة الأولى، بعد موسم لم ينجح فيه الفريق من إنقاذ نفسه والتعافي من فقدان النقاط بشكل كبير.

وهبط النادي الأهلي بطل الدوري السعودي للمحترفين في العام 2016، إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.

تجدر الإشارة إلى أن الهلال توج بلقب الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم، بفوزه في الجولة الختامية على الفيصلي بنتيجة 2-1.

المصدر: وكالات