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نادال يصعد إلى ثالث أدوار بطولة ويمبلدون

الرياضة

نادال يصعد إلى ثالث أدوار بطولة ويمبلدون
Legion-Media
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بلغ الإسباني رافائيل نادال المصنف رابعا عالميا الدور الثالث لبطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوزه على الليتواني ريكارداس بيرانكيس.

وخسر الماتادور الإسباني، المتوج مرتين في ويمبلدون (2008 و2010)، مجموعة واحدة أمام منافسه الليتواني لكنه حسم المباراة لصالحه بأربع مجموعات 6-4، و6-4، و4-6، و6-3، وبلغ الدور الثالث للبطولة للمرة الحادية عشرة، محققا فوزه الثاني في مواجهتين أمام بيرانكيس بعد الأولى في دورة ملبورن الأسترالية مطلع العام الحالي 6-2 و7-5.

وكان نادال خسر المجموعة الثالثة أيضا في مباراته الأولى في بطولة ويمبلدون الحالية، أمام الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو (6-4 و6-3 و3-6 و6-4).

ويلتقي نادال في الدور المقبل مع الإيطالي لورنتسو سونيغو المصنف 27 والفائز على الفرنسي هوغو غاستون 7-6، و6-4 و6-4.

المصدر: وكالات

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