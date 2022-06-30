توتنهام يضم ريشارليسون من إيفرتون

أفاد فابريزيو رومانو، الخبير في انتقالات لاعبي كرة القدم، بأن توتنهام حسم التعاقد مع النجم البرازيلي ريشارليسون من إيفرتون في صفقة تجاوزت قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني.

وكتب الصحفي الإيطالي الشهير على حسابه في موقع "تويتر": "لقد وقع توتنهام مع ريتشارليسون على صفقة دائمة.. تم الاتفاق على مبلغ مبدئي قدره 50 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى متغيرات (لم يتم تحديد قيمتها)".

Tottenham have signed Richarlison on a permanent deal, here we go! First part of paperworks now signed with Everton, after full agreement on personal terms. 🚨⚪️🇧🇷 #THFC



Fee will be £50m guaranteed plus add-ons. Richarlison, on his way for medical tests in Brasil. Done deal. pic.twitter.com/r5zFOJPK1f — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2022

ونقلت محطتا "بي بي سي" و"سكاي سبورتس" أن إيفرتون بحاجة إلى إنهاء الصفقة اليوم الخميس للمساعدة في وضع الموازنة مع السنة المالية المنتهية في 30 يونيو (اليوم).

وتكبد إيفرتون خسائر بقيمة 372 مليون جنيه إسترليني على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وتنص قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز على أن خسائر الأندية يمكن أن تبلغ 105 ملايين جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات، قبل أن يتم تخفيف القيود بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان ريشارليسون (25 عاما)، انضم إلى إيفرتون قادما من واتفورد في عام 2018 مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

وسجل "راقص السامبا" 53 هدفا في 152 مباراة لصالح إيفرتون، منها 6 أهداف في المباريات التسع الأخيرة في الموسم الماضي ليساهم في بقاء نادي "ميرسيسايد" في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلبي الانتقال إلى توتنهام رغبة ريشارليسون في المشاركة بمسابقة دوري أبطال أوروبا، لكنه سيواجه منافسة قوية لفرض نفسه واللعب بانتظام في ظل وجود الثنائي الهجومي هاري كين والكوري الجنوبي سون هيونغ مين.

وكان توتنهام الذي يشرف عليه المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي قد تعاقد خلال سوق الانتقالات الحالية مع الجناح الكرواتي إيفان بيريشيتش بصفقة حرة من إنتر الإيطالي، والحارس فرايز فورستر من ساوثهامبتون، ولاعب الوسط المالي إيف بيسوما من برايتون.

المصدر: فابريزيو رومانو + أ ف ب