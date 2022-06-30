سوزا وبيتكوفيتش يرفضان تدريب منتخب مصر.. فما السبب؟

فوجئ اتحاد الكرة المصري، أمس الأربعاء، باعتذار المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، عن قبوله قيادة "الفراعنة" خلال الفترة القادمة خلفا لإيهاب جلال المقال من منصبه.

وكان بيتكوفيتش، قد دخل دائرة اهتمام اتحاد الكرة المصري، بعدما اعتذر البرتغالي باولو سوزا هو الآخر عن تولي مسؤولية تدريب "الفراعنة".

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس رفض الثنائي مهمة قيادة "الفراعنة" خلال تصريحات إذاعية صباح اليوم الخميس، حيث قال: "اتحاد الكرة كان قد أنهى كل الاتفاقات مع باولو سوزا لتدريب المنتخب، وكان حازم إمام (عضو الاتحاد المصري) هو من تولى المفاوضات مع المدرب البرتغالي، وكان كل شيء معدا لكي يكون سوزا مدربا جديدا لمنتخب مصر".

وأضاف شوبير: "فوجئ حازم إمام باعتذار سوزا عن عدم تدريب المنتخب، ورجحت جماهير مصرية أن يكون المدرب البرتغالي قد اعتذر عن تدريب الفراعنة بعد تشاوره مع مواطنه كارلوس كيروش (مدرب منتخب مصر الأسبق)".

وتابع: "حازم إمام كان قد أعد خطة بديلة في حال فشل التفاوض مع باولو سوزا".

واختتم: "بعد اعتذار سوزا، قام حازم إمام بإنهاء الاتفاق أيضا مع فلاديمير بيتكوفيتش، وكان من المفترض عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو مع المدرب السويسري وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري من أجل إنهاء كل شيء، لكن بيتكوفيتش اتصل بحازم واعتذر عن حضور الاجتماع، وقام بإغلاق هاتفه الشخصي".

المصدر: المصري اليوم + وكالات