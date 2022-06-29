رسميا.. الدولي الجزائري بدران ينضم لنادي ضمك السعودي

أعلن نادي ضمك، خامس الدوري السعودي لكرة القدم عن تعاقده مع المدافع الدولي الجزائري عبد القادر بدران لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الترجي التونسي.

وقال ضمك عبر حسابه في "تويتر" مرحبا بلاعبه الجديد "أهلا بمحارب الصحراء عبد القادر بدران بيننا".

وأضاف "عبد القادر_بدران ضمكاوي

لموسمين".

وكان بدران ضمن صفوف المنتخب الجزائري المتوج بلقب كأس العرب في الدوحة العام الماضي.

وبدأ مسيرته الكروية مع اتحاد البليدة الجزائري (2013-2016)، وانتقل إلى وفاق سطيف الجزائري (2016-2019) وتوج معه بلقب الدوري والكأس السوبر المحليين عام 2017، قبل أن يحط الرحال في الترجي التونسي عام 2019 وتوج معه بلقب الدوري ثلاث مرات (2020 و2021 و2022)، الكأس السوبر المحلية مرتين (2020 و2021)، وشارك معه في مونديال الأندية عام 2019.

وأنهى ضمك الموسم المنصرم في المركز الخامس برصيد 44 نقطة بتعادله مع التعاون 1-1 في المرحلة الأخيرة.

المصدر: وكالات