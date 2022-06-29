لوكاكو يصل إلى ميلانو لإتمام إجراءات عودته إلى إنتر

وصل البلجيكي روميلو لوكاكو الأربعاء إلى ميلانو لإتمام إجراءات عودته إلى إنتر على سبيل الإعارة من تشلسي الإنجليزي، وذلك بعد عام على عودته إلى الأخير قادما من "نيراتسوري" بالذات.

وقال ابن الـ29 عاما بعد هبوط رحلته في مطار ميلانو-ليناتي صباح الأربعاء وهو يرتدي وشاح إنتر إنه "سعيد للغاية"، وفقا مقطع فيديو بثته صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الرياضية.

وانتظر عشرات المشجعين الهداف البلجيكي مساء الثلاثاء بعدما أعلن المدير الإداري للنادي جوزيبي ماروتا في فترة بعد الظهر عن قرب وصول اللاعب الى ميلانو.

🚨 Romelu Lukaku in Milan ahead of his return to Inter.



(🎥 @SkySportsNews) pic.twitter.com/2DLJ9xBK2G — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 29, 2022

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ووفقا لوسائل الإعلام الإيطالية والإنجليزية، وصل تشلسي وإنتر إلى اتفاق يقضي بعودة لوكاكو الى الفريق الذي توج معه بطلا لإيطاليا عام 2021، وذلك بعد عام من بيعه إلى فريقه السابق مقابل 115 مليون يورو.

وحسب ما ورد في التقارير، تفاوض إنتر على دفع 8 ملايين يورو لضم لوكاكو على سبيل الإعارة لموسم واحد، مع موافقة اللاعب على خفض راتبه من أجل مغادرة "ستامفورد بريدج".

وعاد البلجيكي الصيف الماضي إلى تشلسي الذي دافع عن ألوانه بين 2011 و2014، لكن، وبعد تسجيله أربعة أهداف في أول أربع مباريات له، صام لوكاكو عن التهديف لفترة طويلة.

وأنهى لوكاكو الموسم في صدارة هدافي تشلسي برصيد 15 هدفا في مختلف المسابقات، لكن لاعب مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق سجل ثمانية أهداف فقط في الدوري.

المصدر: "أ ف ب"