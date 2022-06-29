عودة فاشلة لسيرينا ويليامز في بطولة ويمبلدون

فشلت الأمريكية سيرينا وليامز في مباراتها الأولى الثلاثاء، ضمن منافسات الفردي لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس بعد غياب لمدة عام بسبب إصابة في الفخذ.

وخسرت سيرينا (40 عاما) أمام الفرنسية أرموني تان 5-7 و6-1 و6-7 (7-10) في مباراة ماراتونية استمرت 3 ساعات و11 دقيقة.

وعادت سيرينا إلى المنافسات للمرة الأولى الثلاثاء الماضي في دورة إيستبورن الإنجليزية من منافسات الزوجي إلى جانب التونسية أنس جابر قبل انسحابهما بسبب إصابة الأخيرة قبل نصف النهائي.

Despite the result that’s why Serena Williams will go down as one of sports all time greats.



Nothing to prove but at 40 gave absolutely everything.



Incredible desire.



Phenomenal athlete.



Legend.



😀#Wimbledon#Wimbledon2022#SerenaWilliams#harmonytan#BBCTennispic.twitter.com/AX2X8Hdaqt — Karl Cunliffe (@KDCunliffe) June 28, 2022

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وكانت اللاعبة المتوجة سبع مرات في ويمبلدون والتي أدى غيابها عن الملاعب إلى تراجعها الى المركز 1204 عالميا، تمني النفس في أن تنهي انتظارا طويلا لتحقيق لقبها الـ24 في البطولات الكبرى لمعادلة الرقم القياسي للأسترالية مارغاريت كورت.

ولم تلعب سيرينا أي مباراة احترافية في منافسات الفردي منذ انسحابها من الدور الأول لويمبلدون بالذات العام الماضي إثر إصابتها خلال مباراتها ضد البيلاروسية ألكساندرا ساسنوفيتش.

ووقفت سيرينا عند حاجز الـ23 لقبا في الغراند سلام منذ فوزها ببطولة أستراليا المفتوحة للمرة السابعة في عام 2017 أثناء حملها.

وخسرت أربع مباريات نهائية في البطولات الكبرى في فلاشينغ ميدوز وويمبلدون عامي 2018 و2019.

المصدر: "أ ف ب"