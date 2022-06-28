بطولة ويمبلدون.. انسحاب بيريتيني وصيف بطل العام الماضي

أعلن الإيطالي ماتيو بيريتيني، وصيف بطل العام الماضي، انسحابه من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، لإصابته بـ"كوفيد-19" وذلك قبل مباراته في الدور الأول اليوم.

وقال المصنف الـ11 عالميا في منشور عبر صفحته على "إنستغرام": "بقلب مكسور أعلن انسحابي من ويمبلدون نتيجة فحص إيجابي بكوفيد-19".

وأكد المنظمون انسحاب الإيطالي الذي كان من المقرر أن يواجه التشيلي كريستيان غارين (43 عالميا) في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، وأعلنوا أنه تم استبداله بـ"الخاسر المحظوظ"، السويدي إيلياس ييمر (137 عالميا)، الذي أقصي في الدور الأخير من التصفيات.

وكان بيريتيني أحد أبرز المرشحين لمقارعة المصنف أولا، الصربي نوفاك دجوكوفيتش على لقب ويمبلدون، عقب حلوله وصيفا له العام الماضي وتتويجه بدورتي شتوتغارت وكوينز على الملاعب العشبية في الأسبوعين الأخيرين.

وكان بيريتيني وقع في المسار ذاته مع الإسباني رافائيل نادال، المتوج هذا العام في أستراليا

لمفتوحة، ورولان غاروس، وكان هناك احتمال أن يلتقيا في نصف النهائي، لكن "كوفيد-19" حرم الإيطالي من محاولة تعويض ما فاته العام الماضي والفوز بلقب ويمبلدون هذا العام.

وبات الإيطالي ثاني المنسحبين من ويمبلدون بسبب "كوفيد-19" بعد الكرواتي مارين تشيليتش وصيف عام 2017.

المصدر: أ ف ب