دورة البحر المتوسط.. جدول الميداليات بعد منافسات اليوم الثالث

انتهت منافسات اليوم الثالث لدورة ألعاب البحر المتوسط "وهران 2022" والمقامة بمدينة وهران الجزائرية، في الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى 6 يوليو.

واكتفت المشاركة الجزائرية، الثلاثاء، بميداليتين برونزيتين، كانتا ضمن رياضة الكرة الحديدية، ليرتفع رصيد الجزائر في هذه المنافسة إلى 12 ميدالية من بينها 6 ميداليات ذهبية، خلف تركيا المتصدرة بـ10 ميداليات ذهبية.

فيما أحرزت البعثة المصرية 3 ميداليات متنوعة في يومها الثالث بواقع ذهبية وفضية وبرونزية وجميعها في منافسات المصارعة الحرة.

وعزف النشيد الليبي لأول مرة في البطولة بعد تحقيق أول ميدالية بفضل منتخب الكرة الحديدية إذ حقق الثنائي راشد سويسي ومحمود عيسى الميدالية البرونزية، بعد تفوقهما على المنتخب الجزائري بنتيجة عريضة بلغت 12 -0.

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وجاء ترتيب أول 12 دول على النحو التالي:

1- تركيا 8 ذهب - 3 فضة - 6 برونز.

2- الجزائر 6 ذهب - 4 فضة - 0 برونز.

3- مصر 3 ذهب - 5 فضة - 7 برونز.

4- ايطاليا 2 ذهب - 7 فضة - 6 برونز.

5- اليونان 2 ذهب - 0 فضة - 2 برونز.

6- صربيا 1 ذهب - 1 فضة - 2 برونز.

7- كرواتيا 1 ذهب - 0 فضة - 3 برونز.

8- ألبانيا 1 ذهب - 0 فضة - 1 برونز.

9- فرنسا 0 ذهب - 2 فضة - 4 برونز.

10- إسبانيا 0 ذهب - 2 فضة - 2 برونز.

11- تونس 0 ذهب - 1 فضة - 2 برونز.

12- البرتغال 0 ذهب - 1 فضة - 1 برونز.

وتشارك 26 دولة من أوروبا وإفريقيا وآسيا، وهي الدول المطلة على البحر المتوسط في النسخة ال 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط، ، يتنافسون في 19 رياضة وهي: ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

المصدر: RT