دورة البحر المتوسط.. جدول الميداليات بعد منافسات الاثنين

انتهت منافسات الاثنين لدورة ألعاب البحر المتوسط "وهران 2022" والمقامة بمدينة وهران الجزائرية.

وارتفع عدد ميداليات الرياضيين الجزائريين في النسخة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط إلى 10 ميداليات ملونة، تنقسم بين 6 ذهبيات و4 فضيات، لتتصدر جدول المنافسة عن جدارة واستحقاق.

كما شهد اليوم الثاني قفزة كبيرة للبعثة المصرية، بعد إضافة 7 ميداليات جديدة، ليصل إجمالي ميداليات مصر إلى 12 ميدالية، مقسمة إلى 3 ذهبيات، و4 فضة و5 برونز.

وكان الإنجاز الأبرز في اليوم الثاني من ألعاب البحر المتوسط، هو تحقيق ميدالية ذهبية في الريشة الطائرة، عن طريق الثنائي الجزائري كسيلة جوليان معمري وصبري مدال يوسف، اللذين حققا الفوز أمام نظيريهما من إسبانيا بنتيجة (2-1).

ونجح المنتخب الجزائري في الفوز بأول مباراة لكرة القدم أمام إسبانيا بهدف دون رد.

كما فاز المنتخب المصري بمباراة كرة اليد ضد إيطاليا 38-35 في أقوى مباريات الدور الأول.

ونجح منتخب مصر لتنس الطاولة سيدات في حصد الميدالية الذهبية بالفوز على إيطاليا بنتيجة 3-2.

وحصدت البعثة المغربية 3 ميداليات برونزية.

🇩🇿 #Algeria comes first in the medal table after completing the second day of the Mediterranean Games in Oran. 🇹🇷 #Turkey is second and 🇪🇬 #Egypt third#ΜediterraneanGames#Oran2022#medalspic.twitter.com/yXY2wH4Mx8 — The Mediterranean Games (@cijmmedgames) June 28, 2022

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وجاء ترتيب أول 8 دول على النحو التالي:

1- الجزائر 6 ذهب - 4 فضة - 0 برونز.

2- تركيا 6 ذهب - 0 فضة - 5 برونز.

3- مصر 3 ذهب - 4 فضة - 5 برونز.

4- اليونان 2 ذهب - 0 فضة - 2 برونز.

5- إيطاليا 1 ذهب - 6 فضة - 5 برونز.

6- صربيا 1 ذهب - 1 فضة - 1 برونز.

7- كرواتيا 1 ذهب - 0 فضة - 3 برونز.

8- سلوفينيا 1 ذهب - 0 فضة - 3 برونز.

المصدر: "وكالات"