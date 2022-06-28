زيدان يسافر للقاء أمير قطر بعد تفعيل سان جيرمان أحد شروطه لتدريب الفريق

في وقت يوشك فيه كريستوف غالتييه على تسلم مسؤولية تدريب باريس سان جيرمان المملوك قطريا، كشفت تقارير إعلامية أن زين الدين زيدان سيسافر إلى قطر لعقد اجتماع مع أمير قطر.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن "زيدان سيسافر إلى قطر من باريس، مساء اليوم، حيث ستكون رحلة أخرى من ضمن الرحلات التي قام بها سابقا مع وكيله لمناقشة إمكانية تدريبه سان جيرمان، على الرغم من أن كل المؤشرات تقول إن غالتييه، مدرب نيس السابق، سيكون هو المدير الفني الجديد لباريس سان جيرمان، لكن زيدان سيعقد اجتماعا أخيرا مع أمير قطر، حيث تم تفعيل أحد شروطه التي طالب بها وهي قرب رحيل النجم البرازيلي نيمار" عن الفريق الباريسي.

🚨 Zidane tiene previsto mantener una reunión con el emir de Qatar, dueño del PSG



✍️ @RamonFuentes74https://t.co/AJJebEB87e — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 28, 2022

وأشارت الصحيفة إلى أن "التعاقد مع زيدان يعد هاجسا لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وهذا يفسر لقاءات زيدان مع مالك النادي الباريسي".

وتابعت: "العرض الباريسي المقدم لزيدان سيكون لمدة 3 مواسم، وبراتب سنوي 25 مليون يورو، مع منح زيدان حرية تدريب المنتخب الفرنسي، حال حصوله على عرض، كما أن الراتب قابل للزيادة إلى 33 مليون يورو سنويا".

ومع ذلك، فقد شددت الصحيفة الإسبانية على أن فرص غالتييه مازالت كبيرة لتولي تدريب باريس سان جيرمان خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي سيقال من منصبه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويبقى زيدان بلا عمل بعد رحيله عن ريال مدريد في صيف عام 2021، ورفض عدة عروض على أمل قيادة منتخب فرنسا، وذلك وفقا لتقارير صحفية.

ويعد زيدان أبرز المرشحين لقيادة منتخب فرنسا، حال عدم تجديد عقد المدرب الحالي ديديه ديشامب، والذي سينتهي بنهاية منافسات مونديال قطر.

المصدر: وكالات