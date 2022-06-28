بالفيديو.. فنان العرب يستفز مشجعي الأهلي السعودي

خرج فنان العرب محمد عبده بتصريح مثير للجدل، بعيدا عن ميدانه الفني، حين أعلن أنه "مشجع وحداوي لا أهلاوي" كما عرف عنه.

وجاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية أجراها مع قناة "العربية" وعند مواجهته بتشجيعه المعهود للأهلي السعودي تنصل منه وقال إنه "وحداوي" ويريد أن يفرح، وأن الوحدة يحقق له الفرح، في إشارة إلى "هبوط الأهلي" وغيابه عن البطولات لفترة.

هذا التصريح استفز بعض جماهير النادي الأهلي، فيما اعتبره آخرون في سياق العتاب للنادي العريق، بينما رآه آخرون في سياق تصريحاته الصادمة وغير المتوقعة.

محمد عبده بطل تشجيع الأهلي pic.twitter.com/y0wXrggQkj — زعيم آسيا 🇸🇦 (@saudi4012) June 27, 2022

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وهبط النادي الأهلي بطل الدوري السعودي للمحترفين في العام 2016، إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء هبوط الأهلي بعد تعادله مع الشباب بدون أهداف، أمس الاثنين، في ختام مباريات الأسبوع الـ30 الأخير من الدوري السعودي للمحترفين.

المصدر: قناة "العربية"