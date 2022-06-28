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آل الشيخ يعلن عن "مباراة الأبطال" بين ألميريا والهلال

الرياضة

آل الشيخ يعلن عن
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أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، أمس الاثنين، عن إقامة مباراة بين ألميريا والهلال، خلال شهر أغسطس المقبل.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "مباراة الأبطال.. قريبا في بريطانيا.. مبروك للزعيم".

فيما نشر حساب ألميريا على تويتر: "أسود ألميريا في مواجهة زعيم آسيا وكبيرها.. 7 أغسطس لا يفوتكم".

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وكان ألميريا توج بكأس دوري الدرجة الثانية الإسباني في مايو الماضي، ليعود إلى الليغا بعد غياب دام 7 مواسم، بينما توج الهلال بلقب دوري المحترفين السعودي أمس الاثنين.

وحصد الهلال، لقب الدوري السعودي للمحترفين، بعد تحقيقه فوزا ثمينا على الفيصلي بنتيجة 2-1، في ختام الجولة ال 30 من البطولة، على ملعب الملك فهد الدولي.

ورفع الهلال رصيده إلى 67 نقطة، متفوقا على اتحاد جدة (65 نقطة) الذي تعادل مع الباطن بدون أهداف.

وحقق الهلال اللقب الثالث على التوالي، والـ18 في تاريخه، واللقب الخامس في السنوات الست الأخيرة، وحقق أفضل عودة في تاريخ الدوري السعودي، بعد أن كان يفصله عن الاتحاد المتصدر السابق 16 نقطة.

المصدر: twitter/Turki_alalshikh

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