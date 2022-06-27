 
مباشر
عاجل
ميدفيديف عن احتمال انضمام السويد وفنلندا للناتو: سيصبح الوضع غير النووي للبلطيق شيئا من الماضي

رسميا.. لوس أنجلوس يتعاقد مع النجم الويلزي بيل

الرياضة

رسميا.. لوس أنجلوس يتعاقد مع النجم الويلزي بيل
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tbdn

أعلن نادي لوس أنجلوس الأمريكي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده مع قائد منتخب ويلز غاريث بيل لمدة عام مع خيار التمديد سنة إضافية.

وسبق لبيل أن أعلن السبت الفائت أنه سينتقل إلى لوس أنجلوس قادما من ريال مدريد الإسباني.

ونقل النادي الأمريكي عن بيل قوله "أنا متحمس جدا بشأن هذا الانتقال إلى فريق لوس أنجلوس. هذا المكان المناسب لي ولعائلتي والوقت المناسب في مسيرتي. أتوق للبدء بالعمل مع الفريق وللفوز بالمزيد من الألقاب في لوس أنجلوس".

وينتهي عقد بيل (32 عاما) مع ريال مدريد في 30 يونيو الحالي بعد تسعة مواسم في العاصمة الإسبانية حقق خلالها لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، آخرها هذا العام ضد ليفربول الإنجليزي، ولقب الدوري المحلي ثلاث مرات.

وخاض مع النادي الملكي 258 مباراة مسجلا 106 أهداف و67 تمريرة حاسمة وحقق معه 19 لقبا.

وعلى صعيد المنتخب، ساهم بيل في وصول بلاده للمرة الأولى منذ 64 عاما إلى نهائيات كأس العالم  المقررة نهاية العام الحالي في قطر.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا