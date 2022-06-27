رسميا.. لوس أنجلوس يتعاقد مع النجم الويلزي بيل

أعلن نادي لوس أنجلوس الأمريكي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده مع قائد منتخب ويلز غاريث بيل لمدة عام مع خيار التمديد سنة إضافية.

وسبق لبيل أن أعلن السبت الفائت أنه سينتقل إلى لوس أنجلوس قادما من ريال مدريد الإسباني.

ونقل النادي الأمريكي عن بيل قوله "أنا متحمس جدا بشأن هذا الانتقال إلى فريق لوس أنجلوس. هذا المكان المناسب لي ولعائلتي والوقت المناسب في مسيرتي. أتوق للبدء بالعمل مع الفريق وللفوز بالمزيد من الألقاب في لوس أنجلوس".

Gareth Bale is Black & Gold.



🤝 #LAFC Transfers presented by @remitly. — LAFC (@LAFC) June 27, 2022

وينتهي عقد بيل (32 عاما) مع ريال مدريد في 30 يونيو الحالي بعد تسعة مواسم في العاصمة الإسبانية حقق خلالها لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، آخرها هذا العام ضد ليفربول الإنجليزي، ولقب الدوري المحلي ثلاث مرات.

وخاض مع النادي الملكي 258 مباراة مسجلا 106 أهداف و67 تمريرة حاسمة وحقق معه 19 لقبا.

وعلى صعيد المنتخب، ساهم بيل في وصول بلاده للمرة الأولى منذ 64 عاما إلى نهائيات كأس العالم المقررة نهاية العام الحالي في قطر.

المصدر: أ ف ب