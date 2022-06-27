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شاهد.. رد فعل البطلة المصرية فريال بعد فوزها بذهبية الكاراتيه في ألعاب المتوسط

الرياضة

شاهد.. رد فعل البطلة المصرية فريال بعد فوزها بذهبية الكاراتيه في ألعاب المتوسط
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منحت البطلة الأولمبية المصرية في رياضة الكاراتيه، فريال أشرف، بلادها أول ميدالية ذهبية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة في الجزائر.

وتوجت فريال بالميدالية الذهبية لمنافسات وزن 68 كغم، بعد فوزها في المباراة النهائية على بطلة إيطاليا سيلفيا سيميرارو، بنتيجة 2-0.

ولم تتمالك النجمة المصرية نفسها وبكت أثناء عزف النشيد الوطني المصري، بعد فوزها بذهبية الكاراتيه.

وكانت فريال، نالت ذهبية تاريخية لمصر في أولمبياد طوكيو 2020، وحملت علم مصر في حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط في الجزائر، السبت الماضي.

وارتفع رصيد مصر في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط الحالية إلى 6 ميداليات بواقع ذهبية واحدة و3 فضيات وميداليتين برونزيتين.

وتستمر دورة ألعاب البحر المتوسط حتى 5 يوليو المقبل في مدينة وهران الجزائرية.

المصدر: وكالات

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