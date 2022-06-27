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"يا صلاح أنت أهلاوي ولا زملكاوي؟".. بماذا رد نجم ليفربول على سؤال إحدى المشجعات؟ (فيديو)

الرياضة

Legion-Media
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تداولت وسائل إعلام مصرية مقطع فيديو لمشجعة استوقفت نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح تسأله عن انتمائه الكروي في مصر.

وظهر صلاح أثناء تواجده في أحد المطارات حيث فاجأته إحدى المشجعات بأن نادته وسألته باللهجة المصرية قائلة: "صلاح أنت أهلاوي ولا زملكاوي".

ورد عليها صلاح مبتسما: "لالا مش هقولك"، ليتجنب صلاح مجددا حرج الإجابة عن هذا السؤال حول فريقه المفضل من بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

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وفي وقت سابق، كشف المشرف العام على فريق الكرة "المقاولون العرب" المصري، محمد عادل فتحي، والذي كان يلعب ضمن صفوفه محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قبل احترافه، عن حديثه مع النجم المصري عن الأهلي والزمالك.

وكان محمد صلاح أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين جماهير الأهلي والزمالك، بعدما صرح في حفل تكريمه من اتحاد الكرة المصري بأن الجميع يعرف النادي الذي يشجعه ويريد له الفوز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، مضيفا: "ما أقدرش أقول".

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