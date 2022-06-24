روسيا تخطط لمباراة ودية مع السعودية

يجري الاتحاد الروسي لكرة القدم، محادثات بشأن إقامة مباراة ودية ضد المنتخب السعودي في الخريف القادم، وذلك فقا لموقع "championat.com" الروسي، نقلا عن مصدر مطلع على الوضع.

ويأتي ذلك غداة، حديث رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم، ألكسندر ديوكوف، عن رغبته في إقامة مباراة ودية في روسيا الخريف القادم.

ويرى المعلق الرياضي الروسي المعروف ديمتري غوبرنييف أن مواجهة منتخب السعودية أفضل من لا شيء.

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ونقل موقع "Metaratings" عن غوبرنييف، قوله: "هذا أفضل من عدم التنافس مع أي أحد. لن تلعب إنجلترا معنا، لذا سنلعب مع من يوافق، لا أرى خصما واحدا لمنتخبنا في الوقت الحالي. إذا وافقت المملكة العربية السعودية على اللعب، فسيكون ذلك جيدا، ولن يلعب الباقون معنا، كما هو الحال بالنسبة لبيلاروس".

ويطبق المنتخب الروسي في الوقت الحالي، عقوبة الإيقاف المفروضة عليه من جميع المسابقات الدولية، الأمر الذي يمنعه من خوض مباريات رسمية، لذا يتبقى عليه إقامة مباريات ودية.

يذكر أنه في 2 مايو الماضي، استبعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ(UEFA) المنتخب الروسي من المشاركة في منافسات دوري الأمم الأوروبية، كما قرر عدم السماح للأندية الروسية من المشاركة في البطولات الأوروبية للموسم (2022-2023).

المصدر: "russian.rt.com"