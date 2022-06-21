السعودية تواجه حاملة "الكأس الذهبية" استعدادا لمونديال قطر

كشف المنتخب السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، عن مباراته الودية الثانية خلال معسكره المقرر في شهر سبتمبر المقبل، وذلك ضمن برنامج إعداده لمونديال قطر 2022.

وكتبت الصفحة الرسمية للمنتخب السعودي على موقع "تويتر": "مباراتنا الرابعة في رحلة الإعداد لكأس العالم، ستكون أمام بطل كأس الكونكاكاف الذهبية منتخب أمريكا. مباريات شهر سبتمبر اكتملت! الإكوادور وأمريكا".

twitter/saudint

وسواجه الأخضر السعودي منتخب الإكوادور يوم 23 سبتمبر، ومن ثم نظيره الأمريكي يوم 27 من الشهر نفسه.

وخاض المنتخب السعودي مباراتين وديتين في يونيو الجاري، استعدادا لكأس العالم، خسر الأولى أمام كولومبيا، والثانية أمام فنزويلا.

ومن المقر أن يخوض الأخضر مباراتين وديتين أخريين أيضا في نوفمبر الثاني المقبل، أمام كل من أيسلندا وكرواتيا على الترتيب، وذلك قبل كأس العالم.

ويستهل المنتخب السعودي مشواره في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بمواجهة نظيره الأرجنتيني يوم 22 نوفمبر المقبل، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة، ومن ثم بولندا والمكسيك على الترتيب.

المصدر: وكالات