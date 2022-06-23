محكمة التحكيم الرياضية تحدد موعد النظر في مطالب الاتحاد الروسي لكرة القدم

كشف رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم ألكسندر ديوكوف موعد انعقاد الاجتماع الأول لمحكمة التحكيم الرياضي "CAS" في لوزان، للنظر في قرار منع الفرق الروسية من المشاركة بالمسابقات الدولية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن ديوكوف، قوله: "فيما يتعلق بدعوى مارس، فإن الاجتماع الأول عبر الفيديو كونفرنس سيعقد في 5 يوليو. في 11 يوليو، سيتم النظر في الدعوى المرفوعة من قبل الأندية. أما بالنسبة للدعوى الثانية للاتحاد الروسي، فإن موعد الاجتماع بشأن هذا الاستئناف لم يتحدد بعد".

وقدم الاتحاد الروسي لكرة القدم في 7 مارس الماضي، استئنافا أمام محكمة التحكيم الرياضية "CAS"ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ(FIFA) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ(UEFA) استبعاد الأندية الروسية من المشاركة في بطولات تحت رعاية المنظمتين.

المصدر: "russian.rt.com"