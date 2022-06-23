مدفيديف يودع مايوركا

أخفق الروسي دانييل مدفيديف في اجتياز حاجز الدور ربع النهائي لدورة مايوركا الإسبانية للتنس، المقامة حاليا على الملاعب العشبية، وتبلغ قيمة جوائزها أكثر من 850 ألف يورو.

وخرج مدفيديف على يد الإسباني روبرتو باوتيستا-أغوت، إثر خسارته أمامه بسهولة بمجموعتين من دون رد، بواقع: (3-6) و(2-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، واستغرقت ساعة واحدة و10 دقائق فقط.

وسيكون روبرتو باوتيستا-أغوت على موعد في الدور قبل النهائي لدورة "Mallorca Championships"، مع الفائز من المواجهة التي ستجمع اللاعبين السويسري أنطوان بيلير والهولندي تالون جريكسبور اليوم أيضا.

المصدر: RT