الروسية كاساتكينا تودع بطولة "Bad Homburg Open" الألمانية

خرجت الروسية داريا كاساتكينا من الدور ربع النهائي لبطولة باد هومبورغ "Bad Homburg Open" الألمانية للتنس، المقامة على الملاعب العشبية، وتبلغ قيمة جوائزها أكثر من 251 ألف يورو.

وجاء خروج اللاعبة الروسية المصنفة الأولى في البطولة، على يد الكندية بيانكا أندريسكو، إثر خسارتها أمامها بمجموعتين من دون رد، بنتيجة: (4-6) و(1-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، واستغرقت ساعة واحدة و22 دقيقة.

وستكون بيانكا أندريسكو، على موعد في الدور قبل النهائي للبطولة، مع الفائزة من اللقاء الذي سيجمع اللاعبتين الرومانية سيمونا هاليب المصنفة رابعة، والأمريكية أماندا أنيسيموفا المصنفة سادسة، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

المصدر: "russian.rt.com"