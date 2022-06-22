الروسي مدفيديف يقلب الطاولة على مواطنه كاراتسيف في مايوركا

أطاح الروسي دانييل مدفيديف بمواطنه أصلان كاراتسيف من الدور الثاني لدورة مايوركا الإسبانية للتنس المقامة على الملاعب العشبية، وتبلغ قيمة جوائزها أكثر من 850 ألف يورو.

ونجح مدفيديف في تحويل تأخره بمجموعة إلى فوز على كاراتسيف، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (4-6) و(6-3) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، واستغرقت ساعتين و19 دقيقة.

وسيكون دانييل مدفيديف (26 عاما) على موعد في الدور ربع النهائي لدورة "Mallorca Championships"، مع الإسباني روبرتو باوتيستا-أغوت، المتأهل على حساب منافسه الأسترالي نيك كيريوس، الذي أعلن انسحابه من المواجهة قبل بدايتها، بسبب شعوره بآلام في البطن.

المصدر: RT