بالفيديو.. ثلاثية بيراميدز في شباك إيسترن كومباني

عمق نادي بيراميدز جراح مضيفه إيسترن كومباني بفوزه عليه (3-0) في عقر داره، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وافتتح لاعب خط الوسط إسلام عيسي التسجيل لبيراميدز في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول.

"استلم بالشمال وسدد باليمين" 🗣️



بتسديدة قوية في زاوية صعبة.. بيراميدز يسجل هدف أول رائع أمام إيسترن كومباني بقدم إسلام عيسى ⚽ 📹



شاهدوا المباراة مباشرة وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/D1ulowcoEEpic.twitter.com/bSmMgWwJEO — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 22, 2022

ومن ثم أحرز النجم رمضان صبحي هدفين متتاليين للضيوف في الدقيقة (45 و90) من عمر المباراة التي جرت على ملعب على استاد "بتروسبورت".

بعد اعتراض ورجوع لـ VAR.. حكم اللقاء يحتسب ثاني أهداف بيراميدز في إيسترن كومباني بقدم رمضان صبحي ⚽ 📹



شاهدوا المباراة مباشرة وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/D1ulowcoEEpic.twitter.com/x4YadNuXa6 — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 22, 2022

"عريس المباراة يسجل هدفين" 🗣️



في الـ+ 90.. رمضان صبحي يسجل ثالث أهداف بيراميدز في مرمى إيسترن كومباني ⚽ 📹 pic.twitter.com/lHJ5MKuaZn — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 22, 2022

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ورفع بيراميدز رصيده بعد هذا الانتصار إلى 46 نقطة، ويحتل مركز الصافة في جدول ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن المتصدر الزمالك.

بينما يتذيل إيسترن كومباني ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة فقط.

المصدر: RT