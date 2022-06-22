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بالفيديو.. ثلاثية بيراميدز في شباك إيسترن كومباني

الرياضة

بالفيديو.. ثلاثية بيراميدز في شباك إيسترن كومباني
twitter.com/pyramidsfc
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عمق نادي بيراميدز جراح مضيفه إيسترن كومباني بفوزه عليه (3-0) في عقر داره، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وافتتح لاعب خط الوسط إسلام عيسي التسجيل لبيراميدز في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول.

ومن ثم أحرز النجم رمضان صبحي هدفين متتاليين للضيوف في الدقيقة (45 و90) من عمر المباراة التي جرت على ملعب على استاد "بتروسبورت".

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ورفع بيراميدز رصيده بعد هذا الانتصار إلى 46 نقطة، ويحتل مركز الصافة في جدول ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن المتصدر الزمالك.

بينما يتذيل إيسترن كومباني ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة فقط.

المصدر: RT 

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