الخليفي مهاجما تيباس: ركز على عملك.. الدوري الإسباني "مات"

شن القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، هجوما لاذعا على رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس.

وقال الخليفي في حواره مع صحيفتي "ماركا" الإسبانية، و"لو باريزيان" الفرنسية: "من هو تيباس؟ أنا لا أعرف هذا الشخص".

وأضاف القطري "نحن لا ننظر في أعمال الأندية الأخرى أو الاتحادات أو الدوريات الأخرى، فهذا ليس أسلوبنا، لكنني لن أقبل أن يعطينا الآخرون دروسا".

وتابع "لا يهمني ما يقوله، لدينا مشروع كرة قدم ننشئه ونحن نمضي قدما، لا نشعر بالقلق بشأن أي شيء، ولن نضيع وقتنا للرد على ما يتردد في وسائل الإعلام".

وواصل الخليفي: "كل عام، كل صيف، يتحدثون عن اللعب المالي النظيف، ولكننا ندرك جيدا ما نقوم به، ونعرف أفضل منه، ولا يتعين على أحد أن يخبرنا بما يجب القيام به، لا نحتاج لأحد يوجهنا من الخارج. نتحرك دائما وفق قدراتنا، لقد تردد كلام مشابه عندما تعاقدنا مع ليونيل ميسي، وقيل إنها صفقة مستحيلة، لكنه انضم وربحنا من ورائه".

وأتم ناصر الخليفي تصريحاته في هذا الشأن: "هذا الشخص يتحدث دون دراية، وعليه أن يركز على عمله، لأن بطولة الدوري الإسباني ماتت نسبيا".

المصدر: وكالات