كلوب يوجه رسالة وداع مؤثرة إلى ماني

وجه الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، رسالة وداع لنجمه السابق السنغالي ساديو ماني، بعد إعلان انتقاله إلى بايرن ميونخ اليوم الأربعاء، مؤكدا أنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ "الريدز".

وأعلن نادي بايرن ميونخ رسميا اليوم الأربعاء، إتمام صفقة التعاقد مع ساديو ماني حتى 30 يونيو 2025، براتب أسبوعي قدره 250 ألف جنيه استرليني.

وقال كلوب في مقابلة مع موقع ليفربول الرسمي: "إنها لحظة فارقة، ولا فائدة من محاولة أي شخص التظاهر بخلاف ذلك، لقد رحل أحد أعظم لاعبي ليفربول على الإطلاق، ويجب أن نعترف بذلك".

وأضاف "يغادر ماني وهو يحظى بامتنان وحب كبير من جانبنا، وفي لحظة أصبح فيها أحد أفضل اللاعبين في العالم. ليس علينا أن نندم على ما سنخسره الآن، بل يجب أن نحتفل بكل المميزات التي حظينا بها في وجوده".

وتابع كلوب "بالنظر للأهداف التي سجلها والألقاب التي حققها، إنه أسطورة بالتأكيد، وأيقونة لليفربول في عصره الحديث".

يذكر أن ساديو ماني انضم إلى صفوف ليفربول صيف 2016 قادما من نادي ساوثهامبتون، مقابل 34 مليون جنيه استرليني، وشارك في 269 مباراة بقميص "الريدز" وسجل خلالها 120 هدفا، وصنع 48 أخرى، وحقق 6 ألقاب.

المصدر: وكالات