صلاح يودع ماني برسالة عاطفية وصور

حرص النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول، على توجيه رسالة وداع لزميله السابق في خط هجوم "الريدز" السنغالي ساديو ماني، بعد الإعلان رسميا عن انتقاله إلى بايرن ميونخ الألماني.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه على موقع "تويتر"، مجموعة من الصور له مع ماني، وكتب عليها: "لقد كانت رحلة رائعة! شكرا لك على كل الأوقات السعيدة، وأتمنى لك كل التوفيق في مغامرتك الجديدة! سنفتقدك جميعا".

It’s been quite a ride! Thank you for all the good times and I wish you all the best in your new adventure! You will be missed by all of us. pic.twitter.com/zndPry1mfg — Mohamed Salah (@MoSalah) June 22, 2022

وأعلن نادي بايرن ميونخ اليوم الأربعاء، رسميا تعاقد مع ساديو ماني حتى صيف 2025.

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ولعب صلاح إلى جانب ماني في صفوف ليفربول منذ عام 2017، وحتى نهاية موسم 2021-2022، وشكلا ثنائيا هجوميا مرعبا، فقد سجل النجم المصري 156 هدفا بقميص "الريدز" وصنع 63 أخرى خلال 254 مباراة بكافة البطولات، بينما شارك المهاجم السنغالي منذ انضمامه إلى صفوف ليفربول صيف 2016 قادما من نادي ساوثهامبتون، مقابل 34 مليون جنيه استرليني، في 269 مباراة بقميص "الريدز" وسجل خلالها 120 هدفا، وصنع 48 أخرى.

وحقق الثنائي صلاح وماني 6 ألقاب مع ليفربول، وهي الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية المحترفة، على الصعيد المحلي، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، على الصعيد الدولي.

المصدر: وكالات