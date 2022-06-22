جاء صلاح ورحل ماني.. بايرن ميونخ يعلن رسميا ضم السنغالي في يوم تاريخي "للريدز"

أعلن نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رسميا ضم المهاجم السنغالي ساديو ماني، قادما من صفوف ليفربول الإنجليزي.

وقال بايرن ميونخ في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، إن تعاقده مع ماني لمدة 3 سنوات.

ونشر الحساب الرسمي للنادي البافاري عبر موقع "تويتر" مقطع فيديو لماني وهو يحمل قميص بايرن ميونيخ ويوقع على عقد انضمامه، وعلق عليه: " أسد التيرانغا حضر.. رحبوا معنا بالمهاجم البافاري ساديـو ماني.. مرحبا ماني".

أسد التيرانجا حضر 😎



رحبوا معنا بالمهاجم البافاري ساديــو مانـي ❤️#مرحباً_ماني#ميا_سان_مياpic.twitter.com/DG8ULy7urc — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) June 22, 2022

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، إن بايرن ميونخ دفع حوالي 35 مليون جنيه إسترليني مقابل الحصول على خدمات ماني، حتى صيف 2025.

وتأتي صفقة انتقال ماني إلى بايرن ميونخ في ظل الأنباء التي تفيد باقتراب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من الرحيل عن النادي البافاري صوب برشلونة هذا الصيف.

وانتقل ساديو ماني (30 عاما) إلى صفوف ليفربول صيف 2016 قادما من ساوثهامبتون، وساهم في تتويج "الريدز" بستة ألقاب محلية وقارية ودولية، مسجلا 120 هدفا خلال 269 مباراة.

ودخل يوم 22 يونيو تاريخ نادي ليفربول، الذي يرتبط بالثنائي الأبرز في الفريق على مدار السنوات الأخيرة، ساديو ماني والنجم المصري محمد صلاح هداف "الريدز" والدوري الإنجليزي، فبعد 5 سنوات من قدوم "الفرعون المصري" إلى ملعب "أنفيلد" وفي نفس اليوم غادر ماني قلعة "الريدز" بعد 6 سنوات قضاها مع الفريق الإنجليزي.

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في مثل هذا اليوم 22 يونيو 2017، انضم محمد صلاح إلى صفوف ليفربول مقابل 36.9 مليون جنيه إسترليني، قادما من فريق من روما الإيطالي.

وسجل محمد صلاح 156 هدفا بقميص "الريدز" وصنع 63 أخرى خلال 254 مباراة بكافة البطولات.

وحقق صلاح وماني 6 ألقاب مع ليفربول، وهي الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية المحترفة، على الصعيد المحلي، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، على الصعيد الدولي.

المصدر: وكالات