صلاح مع زوجته وابنتيه في رحلة بحرية .. صور

شارك النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، اليوم الثلاثاء، متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، بعدة صور له أثناء في رحلة بحرية، وذلك على هامش إجازته التي يقضيها بمصر.

ونشر محمد صلاح صورا جديدة بصحبة زوجته وابنتيه، مكة وكيان، في رحلة بحرية، عبر حساباته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى صورة من احتفاله بيوم عيد ميلاده الثلاثين.

twitter/MoSalah

twitter/MoSalah

twitter/MoSalah

twitter/MoSalah

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وكان محمد صلاح قد أتم عامه الثلاثين يوم 15 يونيو 2022، ووجه رسالة لكل محبيه حول العالم، بعد تهنئته بعيد ميلاده، حيث كتب عبر منصة "تويتر": "شكرا للجميع على رسائل التهئنة بعيد ميلادي".

وهنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" محمد صلاح بعيد ميلاده، على طريقته، حيث أصدر فيلما وثائقيا عن مسيرة "الفرعون" وأطلق عليه "مو.. نجم عالمي".

ويبرز الفيلم جذور محمد صلاح في قرية نجريج بمحافظة الغربية في دلتا مصر، عن طريق استضافة العديد من الشخصيات المصرية والأجنبية التي تتحدث عن النجم العالمي، وكيف أثّر نجاح صلاح في شخصية المصريين، بوجود المهاجم في الملاعب الأوروبية، وكذلك كيف غير وجهة النظر الغربية تجاه الشخصية المصرية.

المصدر: وكالات