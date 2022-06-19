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واقعة إجبار طفل على خلع قميص الأهلي تثير ضجة واسعة في مصر (فيديو)

الرياضة

واقعة إجبار طفل على خلع قميص الأهلي تثير ضجة واسعة في مصر (فيديو)
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شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، هجوما حادا ضد إدارة نادي الإسماعيلي لكرة القدم، بسبب واقعة إجبار أحد الأطفال على خلع قميصه قبل خضوعه لاختبارات من أجل لانضمام لـ"الدراويش".

وظهر أحد الأطفال بقميص النادي الأهلي، قبل خضوعه للاختبار بقطاع الناشئين بالإسماعيلي، لكنه أجبر على خلع قمصيه للموافقة على دخوله.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فيديو يظهر أحد العاملين في نادي الإسماعيلي وهو يجبر طفلا مرتديا قميص الأهلي على خلع الـ"تيشيرت"، كشرط أساسي للسماح له بالخضوع لاختبارات بقطاع الناشئين بالنادي.

وحظي الطفل بتضامن كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تعرض مجلس إدارة نادي الإسماعيلي لهجوم حاد وانتقادات لاذعة بسبب هذه الواقعة.

المصدر: مواقع التواصل

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