واقعة إجبار طفل على خلع قميص الأهلي تثير ضجة واسعة في مصر (فيديو)

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، هجوما حادا ضد إدارة نادي الإسماعيلي لكرة القدم، بسبب واقعة إجبار أحد الأطفال على خلع قميصه قبل خضوعه لاختبارات من أجل لانضمام لـ"الدراويش".

وظهر أحد الأطفال بقميص النادي الأهلي، قبل خضوعه للاختبار بقطاع الناشئين بالإسماعيلي، لكنه أجبر على خلع قمصيه للموافقة على دخوله.

إجبار طفل بخلع فانلة الأهلي بإختبارات الإسماعيلي! pic.twitter.com/zR6TDJ4bFi — Capitano (@Capitanoo72) June 18, 2022

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فيديو يظهر أحد العاملين في نادي الإسماعيلي وهو يجبر طفلا مرتديا قميص الأهلي على خلع الـ"تيشيرت"، كشرط أساسي للسماح له بالخضوع لاختبارات بقطاع الناشئين بالنادي.

منع طفل يرتدي تيشرت الأهلي من دخول إختبارات نادي الإسماعيلي و إجباره على خلع التيشرت !! pic.twitter.com/EPmPwHg6vI — Ghada Ragab✍️ (@ghadoo74) June 18, 2022

في اختبارات الإسماعيلي خلوا طفل يقلع تي شيرت الأهلي عشان يدخل الاختبار وبعدها أطرد من النادي pic.twitter.com/tCEEsF5S9Y — Ibrahim Cris‎ (@HimaCris) June 18, 2022

فى مشهد غير أخلاقي : فى إختبارات ناشئين نادى الإسماعيلى اليوم ، فى طفل راح بتيشيرت الأهلى ، الله أعلم بظروفه أو أنه معندوش غيره أو لأي سبب ، المسؤول عن الإختبارات زعق ف الطفل و رفض إنه يدخل الإختبار إلا بعد ما خلعه التيشيرت وسط حزن الطفل الشديد pic.twitter.com/b6jF7hLMj4 — ‏ 3914.. Remo (@Remo689190) June 18, 2022

وحظي الطفل بتضامن كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تعرض مجلس إدارة نادي الإسماعيلي لهجوم حاد وانتقادات لاذعة بسبب هذه الواقعة.

المصدر: مواقع التواصل