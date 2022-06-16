رئيس نادي ريال مدريد يكشف الأسباب التي أدت إلى فشل صفقة مبابي

كشف فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني عن أسباب فشل "الملكي" في التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أن كان قريبا للغاية من ارتداء القميص الأبيض.

وفي مقابلة مطولة مع برنامج El Chiringuito الإسباني الشهير، تحدث بيريز عن فشل صفقة مبابي، مؤكدا أن اللاعب تغير بطريقة مفاجئة.

وقال رئيس ريال مدريد: "مبابي لم يخن فلورنتينو بيريز، لقد نقل حلمه باللعب إلى ريال مدريد إلى العالم بأسره، وأردنا القيام بذلك في أغسطس 2021، ولم نتمكن من القيام بذلك".

وأضاف: "واصل التأكيد على رغبته في القدوم، لكن قبل 15 يوما تغير الوضع، أعتقد أنه بسبب الضغط السياسي والاقتصادي الذي تعرض له، وقد اتخذ الطريق السهل".

💣 "ESTE MBAPPÉ NO ES MI MBAPPÉ" 💣



🔥 "ESTE NO es el que YO QUERÍA TRAER" 🔥



🌟¡FLORENTINO, más contundente que nunca en #ChiringuitoFlorentino! pic.twitter.com/naTVZFon8O — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 15, 2022

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وتابع: "يمكن القول إنه غير رأيه، لكنه عندما رفض الظهور في حملات تصوير منتخب فرنسا، صدمني، وأيضا عندما وافق على أن يكون صاحب الفريق، هذا ليس مبابي الذي عرفته، لقد غير حلمه".

وأكمل: "اتصل به الرئيس الفرنسي، ليس من المنطقي حدوث ذلك، لأن هناك أندية أخرى مثل ليون ومارسيليا، أعتقد أنه يريدها جميعا أن تزدهر".

وأردف: "زيدان كان رائعا مع ريال مدريد، وذلك أثر عليه كثيرا، لقد ضغطوا عليه وهو الآن لاعب آخر، وكما قال دي ستيفانو، لا أحد فوق النادي، لدينا مبادئ لا يمكن تغييرها".

وشدد بيريز: "لدي مودة نحو مبابي، الضغط جعله يتغير، ليس من السهل عليه أن ينعم براحة البال وهو في الـ23 من عمره".

وأضاف: "أعتقد أن والدته لم تضغط عليه، أعتقد أنها أرادت أن يأتي إلى ريال مدريد، أنت تعلم بالفعل أن الأمهات يرغبن في الأفضل لأطفالهن، لم يأت لأنه لم يرد ذلك".

كما قال: "أعتقد أن الضغط الذي أثر عليه أكثر من غيره هو السياسة، ثم جنبا إلى جانب المال والرياضة، هذا جعله يغير رأيه، لقد مر بوقت عصيب، ضغطت عليه دولتان، لم أشاهد ذلك من قبل".

وكشف بيريز كذلك عن السبب الذي دفعه إلى عدم توقيع عقد مسبق مع مبابي، عندما دخل آخر ستة أشهر في عقده مع باريس سان جيرمان قبل التجديد.

وقال: "لأنه لا يمكن القيام بذلك، عليك إخطار ناديه بأنه سوف تتفاوض معه وذلك سيكون مصدر إزعاج كبير له للعب لمدة ستة أشهر، هذا ضغط إضافي كان سيجعل كل شيء صعبا".

وأضاف عن شعور جماهير ريال مدريد بشأن فشل الصفقة: "يشعرون بالإحباط بعض الشيء، لكن الشخص الذي كان سيأتي لم يكن الشخص الذي عرفته، وإذا كان ذلك بالفعل ما حدث، فمن الأفضل أنه لم يأت".

وأكمل: "أعتقد أنهم أبكوه، إنه صغير جدا، وآمل أن يكون استمراره في باريس الأفضل بالنسبة له، الحلم كان حقيقيا، لكن في بعض الأحيان يمكن ألا يتحقق لأسباب خارجية".

المصدر: goal