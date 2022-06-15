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رسميا.. قطر تكشف عن الملصق الرسمي لمونديال 2022

الرياضة

رسميا.. قطر تكشف عن الملصق الرسمي لمونديال 2022
AFP
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كشفت اللجنة المنظمة لمسابقة كأس العالم 2022 في قطر عن تصميم الملصق الرسمي للبطولة العالمية الذي صممته الفنانة القطرية بثينة المفتاح.

ويبرز الملصق الرئيسي للبطولة الاحتفال بكرة القدم وشعبيتها الواسعة في أنحاء العالم العربي، من خلال تصوير مكونين من غطاء الرأس التقليدي للرجال في قطر والمنطقة، وهما الغترة والعقال، يلوحان في الهواء.

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وتستضيف قطر بطولة كأس العالم في الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر بمشاركة 32 منتخبا.

وأكمل منتخب كوستاريكا عقد المتأهلين لنهائيات مونديال "قطر 2022" بحجزه البطاقة الـ32 الأخيرة على حساب نيوزيلندا في مباراة أقيمت الثلاثاء في قطر ضمن الملحق العالمي.

المصدر: twitter/fifaworldcup_ar

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