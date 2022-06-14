اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات مونديال "قطر 2022"

أكمل منتخب كوستاريكا عقد المتأهلين لنهائيات مونديال "قطر 2022" بحجزه البطاقة الـ32 الأخيرة على حساب نيوزيلندا في مباراة أقيمت الثلاثاء في قطر ضمن الملحق العالمي.

وجاء تأهل المنتخب الكوستاريكي بعد فوزه على نيوزيلندا بهدف نظيف من توقيع جويل كامبل في الدقيقة 3.

وستنضم كوستاريكا إلى المجموعة الخامسة مع ألمانيا، وإسبانيا، واليابان في نهائيات مونديال قطر المقرر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

وهذه هي المرة السادسة التي تصعد فيها كوستاريكا لنهائيات كأس العالم بعد أعوام 1990 و2002 و2006 و2014 و2018، وكانت أبرز مشاركاتها في 2014، عندما بلغت ربع النهائي وخسرت بركلات الترجيح أمام هولندا.

وفي ما يلي قائمة المنتخبات الـ32 المتأهلة لمونديال "قطر 2022":

الدولة المضيفة: قطر (آسيا).

أوروبا: ألمانيا، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا، إسبانيا، صربيا، إنكلترا، سويسرا، هولندا، البرتغال، بولندا، ويلز.

أمريكا الجنوبية: البرازيل، الأرجنتين، الإكوادور، الأوروغواي.

آسيا: إيران، كوريا الجنوبية، اليابان، السعودية، أستراليا.

كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي): كندا، المكسيك، الولايات المتحدة، كوستاريكا.

إفريقيا: غانا، السنغال، المغرب، تونس، الكاميرون.

المصدر: RT