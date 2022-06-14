شاهد.. حارس منتخب أستراليا "الراقص" يهدي بلاده بطاقة العبور لمونديال قطر

خطف الحارس الأسترالي أندرو ريدماين، الأضواء في مباراة منتخب بلاده وبيرو، أمس الاثنين في الملحق العالمي المؤهل إلى مونديال قطر 2022، وذلك بعد أن قاد منتخب "الكانغارو" للعرس العالمي.

ودخل ريدماين بديلا للحارس الأساسي ماثيو ريان في آخر ثوان من الشوط الإضافي الثاني، وذلك لتميزه في التصدي لركلات الترجيح.

ونهج ريدماين أسلوبا غريبا أثناء تنفيذ لاعبي بيرو ركلات الترجيح، من خلال الرقص والقفز والركض يمينا وشمالا على مشارف خط المرمى.

I’ve got congratulate the @Socceroos. What a great day for Australian sport. What a save Andrew Redmayne. Well done coach Graham Arnold for getting us to The World Cup pic.twitter.com/WnDGNYkNkC — Jimmy Barnes (@JimmyBarnes) June 14, 2022

ونجحت خطة الحارس البالغ من العمر 33 عاما عندما أهدر لاعب البيرو ركلة ترجيحية بعد أن صد القائم الأيمن كرته نتيجة لمسها يد حارس أستراليا وتغييرها المسار، لتعود أستراليا مرة أخرى إلى المنافسة بعد أن أهدرت أولى ركلاتها.

Never seen anything like this. Andrew Redmayne came on after extra time, proceeded to dance like Pinocchio before every pen, warned by ref each time, made the save to send Australia 🇦🇺 to World Cup.pic.twitter.com/K7bmUUopnR — Maximiliano Bretos (@MaxBretosSports) June 13, 2022

وعندما دخلت ركلات الترجيح في مراحل الحسم، نجحت أستراليا في تسجيل ركلة الترجيح في الوقت الذي تكفل فيه الحارس البديل بالتصدي لركلة بيروفية، منحت منتخب بلاده الوصول إلى مونديال "قطر 2022".

#Breaking: The @Socceroos have qualified for the @FIFAWorldCup following a tense penalty shootout with Peru.



Late substitute goal keeper Andrew Redmayne becomes the hero! | @10FootballAUpic.twitter.com/GqK5I8tnVt — 10 News First (@10NewsFirst) June 13, 2022

وأثارت طريقة ريدماين في التصدي لركلات الترجيح اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وصفه البعض بـ "الراقص المجنون" في حين أشاد آخرون بدوره في حسم التأهل لصالح منتخب بلاده.

ويلعب منتخب أستراليا في كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الرابعة التي تضم فرنسا، حاملة اللقب، والدنمارك، وتونس.

ويشارك منتخب أستراليا في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، حيث سبق أن شارك في المونديال 5 مرات أعوام 1974، و2006، و2010، و2014، و2018.

المصدر: مواقع التواصل