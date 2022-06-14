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شاهد.. حارس منتخب أستراليا "الراقص" يهدي بلاده بطاقة العبور لمونديال قطر

الرياضة

شاهد.. حارس منتخب أستراليا
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خطف الحارس الأسترالي أندرو ريدماين، الأضواء في مباراة منتخب بلاده وبيرو، أمس الاثنين في الملحق العالمي المؤهل إلى مونديال قطر 2022، وذلك بعد أن قاد منتخب "الكانغارو" للعرس العالمي.

ودخل ريدماين بديلا للحارس الأساسي ماثيو ريان في آخر ثوان من الشوط الإضافي الثاني، وذلك لتميزه في التصدي لركلات الترجيح.

ونهج ريدماين أسلوبا غريبا أثناء تنفيذ لاعبي بيرو ركلات الترجيح، من خلال الرقص والقفز والركض يمينا وشمالا على مشارف خط المرمى. 

ونجحت خطة الحارس البالغ من العمر 33 عاما عندما أهدر لاعب البيرو ركلة ترجيحية بعد أن صد القائم الأيمن كرته نتيجة لمسها يد حارس أستراليا وتغييرها المسار، لتعود أستراليا مرة أخرى إلى المنافسة بعد أن أهدرت أولى ركلاتها.

وعندما دخلت ركلات الترجيح في مراحل الحسم، نجحت أستراليا في تسجيل ركلة الترجيح في الوقت الذي تكفل فيه الحارس البديل بالتصدي لركلة بيروفية، منحت منتخب بلاده الوصول إلى مونديال "قطر 2022".

وأثارت طريقة ريدماين في التصدي لركلات الترجيح اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وصفه البعض بـ "الراقص المجنون" في حين أشاد آخرون بدوره في حسم التأهل لصالح منتخب بلاده.

ويلعب منتخب أستراليا في كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الرابعة التي تضم فرنسا، حاملة اللقب، والدنمارك، وتونس.

ويشارك منتخب أستراليا في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، حيث سبق أن شارك في المونديال 5 مرات أعوام 1974، و2006، و2010، و2014، و2018.

المصدر: مواقع التواصل

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