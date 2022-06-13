أستراليا تهزم بيرو وتصعد لمونديال قطر (فيديو)

حجزت أستراليا، خامسة التصفيات الآسيوية، البطاقة الـ31 قبل الأخيرة المؤهلة إلى مونديال قطر نهاية العام الحالي، بفوزها على البيرو، خامسة تصفيات أمريكا الجنوبية، بركلات الترجيح.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة التي جمعت المنتخبين في المرحلة الأخيرة من الملحق الدولي، بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ للأستراليين (5-4).

THE PK THAT SENDS AUSTRALIA TO THE FIFA WORLD CUP! 🇦🇺



Australia: ❌ ✅ ✅ ✅✅ ✅



Peru: ✅ ✅ ❌ ✅ ✅❌



📺: @FS1pic.twitter.com/isPQ2Du8un — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 13, 2022

وهي المرة السادسة التي تبلغ فيها أستراليا النهائيات العالمية وستنضم في مونديال قطر إلى منتخبات المجموعة الرابعة المؤلفة من فرنسا حاملة اللقب، والدنمارك، وتونس.

المصدر: وكالات