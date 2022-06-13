رسميا.. بنفيكا يعلن انتقال مهاجمه نونيز إلى ليفربول في صفقة قياسية

توصل نادي ليفربول الإنجليزي إلى اتفاق مع بنفيكا البرتغالي لضم مهاجمه الأوروغوياني داروين نونيز مقابل 75 مليون يورو، وذلك بحسب ما أعلن بنفيكا في بيان اليوم الاثنين.

وقال بنفيكا في بيانه إنه "توصل مع نادي ليفربول إلى اتفاق لبيع كافة حقوق اللاعب داروين نونيز بمبلغ 75 مليون يورو بأجر متغير".

وأضاف أن "قيمة الصفقة قد تصل في نهاية المطاف إلى 100 مليون يورو"، متجاوزة الرقم القياسي الذي دفعه ليفربول لساوثهامبتون وهو نحو 85 مليون يورو لضم قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك في العام 2018.

ومن المنتظر أن يخضع نونيز للفحص الطبي في نادي ليفربول في وقت لاحق اليوم الاثنين، قبل الإعلان الرسمي عن ضمه من قبل وصيف بطل أوروبا.

وكان نونيز، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ23 في 26 يونيو الحالي، انضم إلى صفوف بنفيكا في صيف عام 2020 قادما من ألميريا الإسباني الذي كان وقتها يلعب في الدرجة الثانية، مقابل 24 مليون يورو في أغلى صفقة في تاريخ قطب مدينة لشبونة.

وكان أداء نونيز متباينا في موسمه الأول مع بنفيكا قبل أن يتألق بشكل لافت هذا الموسم خاصة أمام ليفربول بالذات في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا على الرغم من إقصاء بنفيكا (1-3 ذهابا في لشبونة، و3-3 إيابا في ليفربول).

وسجل نونيز 47 هدفا وصنع 16 في 84 مباراة بالقميص الأحمر لـ"نسور" لشبونة، وهو لقب بنفيكا.

المصدر: وكالات