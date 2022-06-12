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شاهد.. أهداف مباراة الجزائر وإيران

الرياضة

شاهد.. أهداف مباراة الجزائر وإيران
twitter/LesVerts
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فاز المنتخب الجزائري على نظيره الإيراني (2-1) في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جمعتهما مساء يوم الأحد، في قطر، ضمن استعداد المنتخب الآسيوي للمشاركة في كأس العالم 2022.

ووقع على ثنائية "الخضر" كل من اللاعبين، رياض بن عياد، ومحمد الأمين عمورة في الدقيقتين (44، و83) على الترتيب.

بينما سجل الإيراني علي رضا جهانبخش هدف بلاده الوحيد بحلول الدقيقة 64 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب " سحيم بن حمد" بالعاصمة القطرية الدوحة.

يذكر أن منتخب الجزائر فشل في التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، إثر هزيمته في عقر داره أمام نظيره الكاميروني (1-2) في لقاء الإياب الذي جمعهما مساء يوم الثلاثاء 29 مارس الماضي، بمدينة البليدة.

وتفوق منتخب الكاميرون على نظيره الجزائري بأفضلية فارق الأهداف المسجلة خارج الديار، حيث انتهى لقاء الذهاب بهدف وحيد للجزائر، على ملعب "جابوما - Japoma Stadium" في مدينة دوالا الكاميرونية.

بينما سيلعب منتخب إيران في المجموعة الثانية لمونديال "قطر 2022"، إلى جانب كل من إنجلترا، والولايات المتحدة الأمريكية، وويلز.

المصدر: وكالات 

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