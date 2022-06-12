شاهد.. أهداف مباراة الجزائر وإيران

فاز المنتخب الجزائري على نظيره الإيراني (2-1) في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جمعتهما مساء يوم الأحد، في قطر، ضمن استعداد المنتخب الآسيوي للمشاركة في كأس العالم 2022.

ووقع على ثنائية "الخضر" كل من اللاعبين، رياض بن عياد، ومحمد الأمين عمورة في الدقيقتين (44، و83) على الترتيب.

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مباراة ودية |

هدف | رياض بن عياد يستفيد من خطأ في دفاع المنتخب الإيراني 🇮🇷 ويمنح الأسبقية لـ الجزائر 🇩🇿 #قنوات_الكاسpic.twitter.com/VIY2vYDVFx — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 12, 2022

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مباراة ودية |

هدف | خطأ دفاعي آخر من المنتخب الإيراني 🇮🇷 ومحمد عمورة يستغل ذلك ويضع محاربو الصحراء 🇩🇿 في المقدمة من جديد#قنوات_الكاسpic.twitter.com/CmthgjlkV8 — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 12, 2022

بينما سجل الإيراني علي رضا جهانبخش هدف بلاده الوحيد بحلول الدقيقة 64 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب " سحيم بن حمد" بالعاصمة القطرية الدوحة.

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مباراة ودية |

هدف | علي رضا جهانبخش يدرك التعادل للمنتخب الإيراني 🇮🇷 أمام الجزائر 🇩🇿 مستغلاً سوء التغطية الدفاعية !#قنوات_الكاسpic.twitter.com/oLR8f1Y1Ns — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 12, 2022

يذكر أن منتخب الجزائر فشل في التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، إثر هزيمته في عقر داره أمام نظيره الكاميروني (1-2) في لقاء الإياب الذي جمعهما مساء يوم الثلاثاء 29 مارس الماضي، بمدينة البليدة.

وتفوق منتخب الكاميرون على نظيره الجزائري بأفضلية فارق الأهداف المسجلة خارج الديار، حيث انتهى لقاء الذهاب بهدف وحيد للجزائر، على ملعب "جابوما - Japoma Stadium" في مدينة دوالا الكاميرونية.

بينما سيلعب منتخب إيران في المجموعة الثانية لمونديال "قطر 2022"، إلى جانب كل من إنجلترا، والولايات المتحدة الأمريكية، وويلز.

المصدر: وكالات