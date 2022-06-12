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مواجهة "دموية".. المقاتل تيكسيرا يتعرض "للخنق" لأول مرة في تاريخه (فيديو)

الرياضة

مواجهة
Legion-Media Paul Miller-USA TODAY Sports/Sip
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مني البرازيلي غلوفر تيكسيرا، بطل اتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة بهزيمة ثقيلة على يد متحديه التشيكي إيرجي بروخازكا في النزال الذي جمعهما اليوم الأحد، في سنغافورة.

وأجبر بروخازكا المقاتل البرازيلي المخضرم على الاستسلام في الجولة الخامسة الأخيرة من النزال الرئيسي لدورة "UFC 275"، ليتجرع تيكسيرا مرارة الهزيمة الأولى بـ"الخنق" بالرغم من أنه كان قريبا من الفوز بالجولة الخامسة بالذات، عندما وجه عدة ضربات قوية لخصمه التشيكي.

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وانتزع إيرجي بروخازكا (29 عاما) حزام بطل اتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة  (MMA) للوزن المتوسط الثقيل، محققا انتصاره الثلاثين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمتين.

في المقابل، مني غلوفر تيكسيرا (42 عاما) بالهزيمة الثامنة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 33 انتصارا.

المصدر: RT 

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