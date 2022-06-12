مواجهة "دموية".. المقاتل تيكسيرا يتعرض "للخنق" لأول مرة في تاريخه (فيديو)
مني البرازيلي غلوفر تيكسيرا، بطل اتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة بهزيمة ثقيلة على يد متحديه التشيكي إيرجي بروخازكا في النزال الذي جمعهما اليوم الأحد، في سنغافورة.
وأجبر بروخازكا المقاتل البرازيلي المخضرم على الاستسلام في الجولة الخامسة الأخيرة من النزال الرئيسي لدورة "UFC 275"، ليتجرع تيكسيرا مرارة الهزيمة الأولى بـ"الخنق" بالرغم من أنه كان قريبا من الفوز بالجولة الخامسة بالذات، عندما وجه عدة ضربات قوية لخصمه التشيكي.
If this doesn't get you fired up, you need to check your pulse 🔥— UFC (@ufc) June 12, 2022
[ @BruceBuffer | #UFC275 ] pic.twitter.com/FHlVqbTV7z
These two came to FIGHT 💥 #UFC275pic.twitter.com/OCNimWCni3— UFC (@ufc) June 12, 2022
"I said: Very nice, but still nothing."— UFC on BT Sport (@btsportufc) June 12, 2022
"I wanted to show he had no power to end me."@jiri_bjp revealed he was talking to Glover Teixeira while taking some nasty ground-and-pound 😂#UFC275pic.twitter.com/Y6Q0JK8so0
JIRI PROCHAZKA TAPS OUT GLOVER TEIXEIRA! 🤯— UFC Europe (@UFCEurope) June 12, 2022
🇨🇿🏆 @Jiri_BJP is the LIGHT HEAVYWEIGHT CHAMPION! #UFC275pic.twitter.com/XUE1cV4dxr
Congratulations are in order after a pair of memorable finishes 🤝— UFC (@ufc) June 12, 2022
[ @Jiri_BJP@MMAWeili | #UFC275 ] pic.twitter.com/FLSVonqqZd
And Newwwww Light Heavyweight Champion @jiri_bjp#UFC275#MMATwitterpic.twitter.com/l7XJwYsy1r— BigTalkMMA (@BigTalkMMA) June 12, 2022
وانتزع إيرجي بروخازكا (29 عاما) حزام بطل اتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA) للوزن المتوسط الثقيل، محققا انتصاره الثلاثين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمتين.
في المقابل، مني غلوفر تيكسيرا (42 عاما) بالهزيمة الثامنة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 33 انتصارا.
المصدر: RT