"الرصاصة" تصيب البرازيلية تايلا سانتوس .. (فيديو)

احتفظت القرغيزية، فالنتينا شيفتشينكو، بلقب بطلة العالم لاتحاد الفنون القتالية المختلطة (UFC) إثر تغلبها على البرازيلية تايلا سانتوس في النزال الذي جمعهما اليوم الأحد، في سنغافورة.

وتمكنت شيفتشينكو، الملقبة بـ"الرصاصة" من الفوز على المقاتلة البرازيلية بصعوبة، بالنقاط باختلاف قرار الحكام، بنتيجة (48-47) و(47-48) و(49-46)، وذلك ضمن دورة "UFC 275" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وحققت فالنتينا شيفتشينكو، البالغة من العمر 34 عاما، بذلك انتصارها الثاني والعشرين في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل ثلاث هزائم، ودافعت عن لقبها للمرة السابعة في فئة وزن "الذبابة".

في المقابل، تعرضت تايلا سانتوس (28 عاما) للهزيمة الثانية في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل 19 انتصارا.

المصدر: RT