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شاهد.. ملاكم يوجه اللكمات في الهواء إثر إصابته بنزيف في المخ قبل وفاته

الرياضة

شاهد.. ملاكم يوجه اللكمات في الهواء إثر إصابته بنزيف في المخ قبل وفاته
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أعلن الاتحاد الجنوب إفريقي للملاكمة اليوم الأربعاء وفاة ملاكم الوزن الخفيف سيميسو بوثيليزي، إثر إصابته بنزيف في المخ خلال نزال مطلع الأسبوع في ديربان.

وخاض بوثيليزي نزالا من 10 جولات أمام مواطنه سيفيسيل منتونجوا يوم الأحد الماضي، لكن الحكم أوقف المواجهة عندما بدا أن بوثيليزي يسدد اللكمات في الهواء ولا يرى منافسه.

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ونقل بوثيليزي على الفور إلى مستشفى ووضع في غيبوبة مستحثة طبيا بعد اكتشاف نزيف في المخ، لكنه توفي لاحقا.

وأكد الاتحاد الجنوب أفريقي للملاكمة أنه سيجري تحقيقا مستقلا في ملابسات الحادث.

وقال المدرب بيكي منغوميزولو إن بوثيليزي كان بصحة جيدة في الفترة التي سبقت المباراة.

المصدر: وكالات

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