بسبب "قبلة".. مقاتل يسقط رجلا بالضربة القاضية في مركز تسوق بمحج قلعة (فيديو)

تداول رواد منصات التواصل الاجتماع اليوم الأربعاء فيديو للمقاتل الروسي شراب الدين محمدوف، وهو يعتدي على رجل في أحد مراكز التسوق في جمهورية داغستان الروسية.

ووجه المقاتل، كما يظهر في الفيديو ملاحظة لزوجين بسبب قبلة على سلم متحرك في مكان عام بأحد متاجر مدينة محج قلعة، مما أدى إلى شجار بينهما، أسقط المقاتل خلالها خصمه بالضربة القاضية، ويشار إلى أن الرجل الضحية هو من بدأ بالضرب، وذلك وفقا لموقع وكالة "ريا نوفوستي".

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وأوضح شراب الدين محمدوف في حديث لقناة "ماتش تي في" الرياضية الروسية، بأن الواقعة حدثت قبل حوالي شهر في مكان عام، وتمت تسوية المشكلة في نفس اليوم، بقوله: "في الواقع، لقد حدث هذا منذ حوالي شهر. لا أدري لماذا تم نشر الفيديو اليوم. تحدثنا مع هذا الشاب، وقلت إن ضربتي الأخيرة كانت غير ضرورية. وهو قال إنه تحمس عندما قبل الفتاة على السلم المتحرك وأضاف المقاتل: "اعتذرنا لبعضنا البعض، إذا صح التعبير. أردت فقط أن أبدي ملاحظة له، في محج قلعة لا تزال لديها قوانينها غير المعلنة، وأخلاقها الخاصة. في موسكو، على سبيل المثال، هذا جائز، أما عندنا فلا".

يذكر أن شراب الدين محمدوف خاض 8 نزالات على المستوى الاحترافي، وفاز في جميعها.

المصدر: "rsport.ria.ru"