رونالدو يغيب أمام سويسرا بقرار "إداري"

أعلن المدير الفني للمنتخب البرتغالي، فرناندو سانتوس، غياب نجمه كريستيانو رونالدو عن مباراة منتخب بلاده أمام سويسرا، يوم الأحد، ضمن الرابعة لمنافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ومنح كريستيانو رونالدو وزميلاه جواو موتينيو ورافائيل غيريرو، إعفاء من الرحلة إلى جنيف على أساس "إداري" وليس للإصابة.

وقال سانتوس خلال مؤتمر صحفي في لشبونة إن: "الأمر لا يتعلق بمشاكل بدنية، إنها مسألة إدارية".

وأضاف أنه: "ليس هناك معنى أن يسافر 26 لاعبا إلى سويسرا، يحق لنا أن نشارك بـ23 لاعبا في التشكيلة"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ولم يشارك رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، في الحصة التدريبية للمنتخب قبل التوجه إلى جنيف.

يذكر أن مباراة الذهاب بين البرتغال وسويسرا يوم الأحد الماضي، انتهت بفوز "برازيليي أوروبا" بأربعة أهداف من دون رد، أحرز رونالدو الهدفين الثاني والثالث من الرباعية.

المصدر: وكالات