رسميا الكشف عن تشكيلة الموسم للدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة المحترفين الإنجليزية، عن تشكيلة الموسم المنصرم للدوري الممتاز (2021-2022)، والتي هيمن عليها لاعبو فريق ليفربول وصيف بطل "البريمير ليغ".

وشهدت التشكيلة وجود 6 لاعبين من صفوف ليفربول، و3 لاعبين من مانشستر سيتي، إضافة إلى الألماني أنطونيو روديغير مدافع تشيلسي، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.

لكن في المقابل، غاب الكوري هيونج مين سون، نجم توتنهام والذي فاز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي لهذا الموسم بالتساوي النجم المصري مع محمد صلاح، برصيد 23 هدفا لكل منهما.

وجاءت تشكيلة الموسم كالتالي:

لحراسة المرمى: البرازيلي أليسون (ليفربول)

لخط الدفاع: البرتغالي جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)، الألماني أنطونيو روديغير (تشيلسي)، الهولندي فيرجيل فان ديك (ليفربول)، الإنجليزي ألكسندر أرنولد (ليفربول)

لخط الوسط: البرتغالي بيرناردو سيلفا، البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، الإسباني تياغو ألكانتارا (ليفربول).

لخط الهجوم: السنغالي ساديو ماني (ليفربول)، المصري محمد صلاح (ليفربول)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).

المصدر: وكالات