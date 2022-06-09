صلاح يتصدر غلاف مجلة "فرانس فوتبول" التي تمنح الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

أفادت المجلة الفرنسية الشهيرة "فرانس فوتبول" بأنها أجرت حوارا مع النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، سيكشف عنه يوم السبت المقبل.

وتصدر صلاح غلاف العدد الجديد من مجلة "فرانس فوتبول"، قائلا: "أريد أن أكون الأفضل في العالم".

وأشارت المجلة الفرنسية الشهيرة إلى أن محمد صلاح تحدث أثناء المقابلة عن إحباطاته هذا العام، وكذلك استعداده وخططه للفترة القادمة.

وكان محمد صلاح قد صرح بأنه يعبر نفسه أفضل لاعب في العالم، وذلك عشية المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بين ليفربول وريال مدريد (0-1) بالعاصمة الفرنسية باريس.

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ورد صلاح في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت" على سؤال عما إذا كان يعتبر نفسه اللاعب الأفضل في العالم، قائلا: "نعم يمكنني قول ذلك. في ذهني أنا الأفضل".

وأضاف: "لا يهم ما إذا اخترت لاعبا اخر أو لا. أحترم ذلك، لكن في ذهني أنا اللاعب الأفضل بالعالم، لكن في حال لم أختر نفسي، فيمكنني اختيار (كريم) بنزيما".

ويعتبر محمد صلاح (29 عاما) واحدا من بين أبرز المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لهذا العام، والتي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" سنويا لأفضل لاعب في العالم.

المصدر: وكالات